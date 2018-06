Тенис За първи път от 20 години титлите от "Шлема" са при дамите от топ 4 14 юни 2018 | 16:22 0 0 0 0 0 За първи път от 20 години насам действащите шампионки на четирите турнира от "Големия шлем" са и първите четири в световната рангиста. 1. Симона Халеп (Ролан Гарос)

2. Каролин Вожняцки (Australian Open)

3. Гарбине Мугуруса (Уимбълдън)

4. Слоун Стивънс (US Open) 32 weeks as @WTA World No. 1 for @Simona_Halep!

WTA top 10:

1. S. Halep 7.970

2. C. Wozniacki 6.745

3. G.Muguruza 6.550

4. S. Stephens 5.463

5. E. Svitolina 5.205

6. C. Garcia 4.970

7. Kar. Pliskova 4.685

8. P. Kvitova 4.610

9. V. Williams 3.971

10. M. Keys 3.536 pic.twitter.com/0mYPheELr2 — Simona Halep FanSpace (@Los_Halepenos) June 13, 2018 Последният такъв случай е от септември 1998 г. 1. Мартина Хингис (Australian Open)

2. Линдзи Дейвънпорт (US Open)

3. Яна Новотна (Уимбълдън)

4. Аранча Санчес Викарио (Ролан Гарос) TennisKafe.com

