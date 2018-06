България срещу Финландия в полуфинал на Златната лига! Гледайте мача ТУК!

Женският национален отбор на България излиза срещу Финландия в полуфинална среща от Златната европейска лига.



Мачът ще се изиграе в унгарската столица Будапеща и ще започне в 18:00 часа.

