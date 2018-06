Лека атлетика Уолш има нова компания над 22 метра 14 юни 2018 | 15:21 - Обновена 0 0 0 0 0



A post shared by Tom Walsh (@tomwalshsp) on Jun 14, 2018 at 4:00am PDT Радост за домакините имаше и в сектора за хвърляне на копие, където малко изненадващо се наложи Якуб Вадлейч с 88.36 м. Той остави зад себе си олимпийския шампион Томас Рьолер (Германия), който постигна 87.28 м за второто място.



A post shared by Zlatá Tretra Ostrava (@zlatatretra) on Jun 13, 2018 at 11:44am PDT Изненадващо се разви и състезанието в овчарския скок при мъжете, където се наложи Павел Войчеховски (Полша) с 5.75 м. Световният шампион от Лондон 2017 Сам Кендрикс (САЩ) остана втори с 5.60 м, а сънародникът му Скот Хюстън завърши трети със същия резултат.







Световният шампион на открито и двукратен световен в зала в тласкането на гюле Том Уолш спечели надпреварата на “Златен шпайк” в Острава вчера с нов рекорд на турнира от 22.16 метра. Новозеландецът беше провокиран от сребърния европейски медалист Михал Харатник, който подобри националния рекорд на Полша с 22.08 метра и излезе начело в класирането. Уолш успя да отвърне на удара при третото си излизане в сектора и си осигури първото място. Олимпийският шампион Райън Краузър (САЩ) постигна едва 21.43 м в най-добрия си опит и това му отреди четвърта позиция. Представителят на домакините Томаш Станек допълни призовата тройка с 21.46 м.Радост за домакините имаше и в сектора за хвърляне на копие, където малко изненадващо се наложи Якуб Вадлейч с 88.36 м. Той остави зад себе си олимпийския шампион Томас Рьолер (Германия), който постигна 87.28 м за второто място.Изненадващо се разви и състезанието в овчарския скок при мъжете, където се наложи Павел Войчеховски (Полша) с 5.75 м. Световният шампион от Лондон 2017 Сам Кендрикс (САЩ) остана втори с 5.60 м, а сънародникът му Скот Хюстън завърши трети със същия резултат.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 237

1