Йоахим Льов призова феновете да спрат освиркванията към Гюндоган и Йозил

"Моята работа е да вкарам двамата в добра форма, а те страдат от тази ситуация. Иска ми се освиркванията да спрат", каза Льов.

Last stop for our World Cup preparations: Vatutinki! #DieMannschaft #BestNeverRest #Worldcup2018 @DFB_Team pic.twitter.com/cNZ7XnKULw — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) June 13, 2018 Защитаващият титлата си тим на Германия ще изиграе първия си мач на Мондиала срещу Мексико в Москва в неделя.



Всички избраници на Льов се включиха пълноценно в днешната тренировка на базата в Ватутинка.

