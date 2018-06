Никол на Гришо мина злодея Серхио Рамос преди Мондиала в Русия (ВИДЕО)

Рамос участва в песента на Демарко Фламенко "Другата звезда в сърцето ти", което е явно пожелание за трофей на "Ла Фурия" в Русия, а песента им е под номер 10 в класацията.





На първо място очаквано е официалната песен на Мондиал 2018 в изпълнение на холивудския актьор Уил Смит, Ера Истрефи и Ники Джем.

Ето топ 10 на песните преди Световното първенство:

1. Nicky Jam feat. Will Smith and Era Istrefi – Live It Up









Любимата на най-добрия български тенисист Григор Димитров - Никол Шерцингер, попадна в интересна класация преди старта на Световното първенство по футбол.Британското издание "Метро" публикува 10 песни, посветени на Мондиал 2018 в Русия, като тази на американката е едва осма и не се харесва особено. Парчето на Шерцингер е част от рекламна кампания на катарските авиолинии, а фенове на певицата го определят като "не чак толкова лошо", но далеч от най-добрите й.Въпреки това Шерцингер е по-харесвана от футболния злодей Серхио Рамос, който бе намразен от феновете на Ливърпул след финала на Шампионската лига заради това, че контузи звездата на съперника Мохамед Салах и нанесе тежък удар в главата на вратаря на "червените" Лорис Кариус.