Баскетбол Фенербахче спечели титлата в Турция за трета поредна година 14 юни 2018 | 09:03

В петия мач от финалната серия "фенерите" се наложиха над тима на Тофаш Бурса с 94:64 и така триумфираха в решителния плейоф с 4:1 победи.



За "Най-полезен играч" във финалната серия бе избран американецът Брад Уонамейкър, който завърши с 18 точки.

WE ARE THE CHAMPIONS ! @FBBasketbol @Fenerbahce @Fenerbahceliyiz

#13062018 pic.twitter.com/QQbwYeE3hk — necmettin (@necmettin_yldz) June 14, 2018 Джеймс Нънали добави 16 за победителите, а с по 15 се отличиха италианецът Николо Мели и чехът Ян Весели.



За Тофаш с по 16 точки приключиха Тони Крокър, Реймар Морган и Сами Мехия.



