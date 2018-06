Джон Джоунс споделя как би се справил срещу силата на Брок Леснар в евентуален двубой

Джон Джоунс, Брок Леснар и президентът на UFC Дейна Уайт изглежда искат да накарат публиката да повярва, че те тримата готвят нещо голямо.Тази седмица Уайт потвърди пред медии, че преговори относно подобен бой биват водени към момента.

Разбира се, на Джоунс му е забранено да се състезава и очаква финално решение от страна на Американската АнтидопинговаАгенция (USADA) по случая с замърсената кръвна проба, която даде след втория бой с Дейниъл Кормие за титлата в полу-тежката категория.



Последният ММА мач на Брок бе срещу Марк Хънт през юли 2016та година. След него, кеч суперзвездата бе спипан със забранени вещества в системата и победата му бе отменена. Вероятността да се осъществи подобна ММА схватка не е голяма, но да не забравяме, че в днешната ера на смесени бойни изкуства нищо, свързано с известни личности, носещи приходи не е изключено.



Все пак, Джоунс бе запитан как би се справил с видимото физическо превъзходство, което Леснар би „довел” със себе си в Октагона на UFC.



„Смятам, че той ще бъде по-силният, но аз ще бъда по-издръжливият.”





