Надал се отказа от турнира в Куинс

Световният номер 1 Рафаел Надал реши да се откаже от участие на турнира в Куинс, който ще се проведе следващата седмица. Това обяви самият тенисист чрез съобщение в Туитър.

“Много съжалявам да обявя своето отказване, но според лекаря ми трябва да си взема почивка след дългия сезон на клей. Надявам се да ви видя догодина на това страхотно тенис и социално събитие”, пише той в изявлението си.

