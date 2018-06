Тенис Undecima, завръщането на Федерер и Григор на трева - гледайте "Sportal Open" 13 юни 2018 | 19:01 0 0 0 0 0 It never gets old, does it @RafaelNadal?



The King of Clay captures his 11th Roland-Garros title 6-4 6-3 6-2.



Rien n'arrête Rafa ! 11e titre pour l'Espagnol ici à Roland-Garros et son 57e titre sur terre-battue.



https://t.co/xP28FRO671 pic.twitter.com/UzI4tcyikb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

Докога Надал и завръщащият се в действие Роджър Федерер ще продължават да си поделят триумфите в "Шлемовете"? Вижте всичко най-интересно от изминалия "Ролан Гарос" - постиженията на Матадора в исторически контекст, възходът на "Пепеляшкото" на турнира Марко Чекинато, разчоарванието на Новак Джокович и вълнуващият триумф на Симона Халеп при дамите. Look who's here!



Our 2014 champ @GrigorDimitrov is raring to go on the at #QueensTennis.



Welcome back, Grigor! pic.twitter.com/JQkuhCIwvl — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) June 13, 2018

Какво предстои за Григор Димитров през сезона на трева? Колко точки има да защитава и какви са му шансовете за добро представяне в "Куинс" и "Уимбълдън"? Гледайте поредното издание на аналитичното Sportal Open" с Никола Кацаров и Даниел Любомиров! Рафаел Надал си осигури безсмъртие на "Ролан Гарос" с безпрецедентната 11-а титла, която е негова обща 17-а в "Големия шлем". Вижда ли се краят на династията му на клей и може ли Доминик Тийм именно да бъде неговият наследник?

1