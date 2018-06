Авто Мания Задвижването на BMW i8 спечели за четвърти път световна награда 13 юни 2018 | 14:28 - Обновена 0 0 0 1 1 Задвижването на BMW i8 за четвърти пореден път печели в своя клас – категорията работен обем между 1.4 и 1.8 литра – в най-важната надпревара за двигатели в света - International Engine of the Year Award. Това задвижване е въведено на пазара през 2014 година. От тогава то всяка година печели важното отличие в своята категория. През първата година то допълнително е отличено и с наградата "New Engine" и Overall-Award. Последното отличие през тази година – за четвърти пореден път – е най-новото доказателство за това колко изпреварило времето си е това Plug-In хибридно задвижване. От въвеждането си на пазара през 2014 година BMW i8 винаги е бил най-продаваният PHEV спортен автомобил в света. Модернизираното наскоро BMW i8 съчетава динамичните характеристики на спортен автомобил с разхода на гориво на малък автомобил. Трицилиндровият двигател с вътрешно горене на BMW i8 развива 170 кВт / 231 кс и задвижва задните колела. Електромоторът с мощност, която вече е увеличена до 105 кВт/143 кс, черпи енергия от литиево-йонна батерия, която се зарежда от конвенционален домакински контакт и подава мощността си към предните колела. Тази специфична за модела, разработена и произвеждана от BMW Group Plug-in хибридна система позволява и чисто електрическо шофиране с пробег до 55 км в ЕС тестови цикъл. Благодарение на комбинацията между електромотор на предната ос и двигател с вътрешно горене на задната ос се осигурява задвижване на четирите колела, която разгръща потенциала си най-вече при максимално ускорение и динамично шофиране по завои. През тази година конкурсът "International Engine of the Year Award" се провежда за 20-и път. От тогава отличия в своите класове и в цялостното класиране са получени от 69 двигателя, разработени за марките на BMW Group. Най-добрите двигатели в множеството категории се определят от независимо специализирано жури. През тази година то включва 70 автомобилни журналисти от 31 държави. Отличените от това жури победители получиха наградите си в рамките на специализираното изложение "Engine Expo" в Щутгарт.

