Световен футбол ФИФА реши: Мондиал 2026 ще е в Северна Америка 13 юни 2018 | 14:04 - Обновена

The world will unite in North America! #United2026 has officially won the right to host the @FIFAWorldCup!



| https://t.co/jbld3pvI99 pic.twitter.com/iBhngny42b — United 2026 (@united2026) June 13, 2018 Това ще е първият Мондиал, на който ще са домакини три държави. САЩ за втори път ще има тази чест след 1994 г. (най-посетеният в историята), докато мачове от световни финали ще има в Мексико за рекорден трети път след 1970 г. и 1986 г. Канада ще дебютира като домакин на Световно по футбол при мъжете, след като вече организира такова при жените през 2015 г.



Както е известно, Мондиал 2026 ще бъде първият в историята, на който ще се състезават 48 отбора. Това ще го направи най-мащабният с 80 мача в рамките на 34 дни. Финалът ще се проведе на MetLife Stadium в Ню Йорк, който е с капацитет от 84 953 места. Според президента на Футболната асоциация на САЩ Карлос Кордейро приходите от първенството ще бъдат 14 млрд. долара, което ще доведе до печалба от 11 млрд. долара за ФИФА. From Edmonton to Mexico City and everywhere in between, we are united.



| #United2026 pic.twitter.com/1aJu4VknSU — United 2026 (@united2026) June 12, 2018 Градовете домакини ще са 16 - 10 в САЩ и по 3 в Канада и Мексико. В САЩ тепърва ще бъдат определени кои ще са стадионите, като засега кандидатите са сведени до 17. В Канада мачове ще се играят в Торонто, Монреал и Едмънтън, докато в Мексико градовете са Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей.



За пети път Мароко кандидатства за домакинство на Мондиал и за пореден път получава отказ. Като основна причина за загубата на днешния вот може да се посочи липсата на инфраструктура, както и евентуални проблеми с настаняването и транспорта. Девет от заявените 14 стадиона в африканската страна все още не съществуват, докато останалите пет се нуждаят от сериозно реновиране.

КАЛОЯН АНТОНОВ На 68-ия си конгрес, който беше днес в Русия, ФИФА реши Световното първенство през 2026 г. да се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Общата кандидатура на трите северноамерикански държави беше предпочетена пред тази на единствения друг претендент Мароко. Победителите събраха 134 гласа, докато африканската страна остана с 65 гласа.

