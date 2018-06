Пластун благодари на Лудогорец с трогателно съобщение

Это были хорошие два года в моей жизни и карьере,спасибо всем людям которые были рядом...но каждому человеку чтоб расти, нужно постоянно двигаться вперёд ,покидая зону комфорта...я делаю этот шаг счастливый ,счастливыми делаю свою семью...но всегда Лудогорец будет у меня в сердце до свидания и привет новые вызовы....

