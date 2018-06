Авто Мания Първият електромобил на Porsche ще носи турско име 12 юни 2018 | 14:37 - Обновена 0 0 0 1 0



По думите на изпълнителния директор на Porsche Оливър Блум, новото име означава "жизнен млад кон" (от турски – tay – малък кон и can – жизненост). Името се свързва с коня в средата на емблемата на Porsche. Fresh out of Zuffenhausen: the name of Porsche’s first fully electric sports car – known until now as Mission E – will be Taycan. It roughly translates as "lively young horse". #SportscarTogether https://t.co/3yohzCoOD5 pic.twitter.com/p8dkvLGV1S — Porsche (@Porsche) June 8, 2018 Porsche ще кръстят първия си напълно електрически автомобил с турското име Taycan. Революционният за конструктора проект бе под името Mission E и се очакваше така да остане и след като колата излезе на пазара през 2019-а.По думите на изпълнителния директор на Porsche Оливър Блум, новото име означава "жизнен млад кон" (от турски – tay – малък кон и can – жизненост). Името се свързва с коня в средата на емблемата на Porsche. Най-мощният вариант на Taycan ще бъде с 600 кс и ще бъде способен да ускорява до 100 км/ч за 3.5 секунди. Porsche обещава пробег от 500 километра със само едно зареждане. Базовият модел ще започва от приблизително 85 хил. долара, но ще разчита на 402 кс. Porsche създаде и специална фабрика за електрическите си автомобили в кампуса в Щутгарт. Отначало ще могат да бъдат произвеждани по 20 хил. автомобила годишно, но според Блум има и поле за развитие. Компанията вярва, че до 2025 година четвърт от световните им продажби ще бъдат на електрически модели. Любопитното в новото име е, че Taycan е втората кола от гамата на Volkswagen Group с турско название след Volkswagen Touran.

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове"

