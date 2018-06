Авто Мания Kia представи за първи път електромобила Niro (снимки) 12 юни 2018 | 12:36 - Обновена 0 0 0 0 0



Освен Niro EV Kia представя още два автомобила на автомобилното изложение в Пусан. Kia SP Concept – показан за първи път на 2018 AutoExpo в Индия – отбелязва своя дебют в Корея, и демонстрира бъдещата дизайнерска концепция на SUV моделите с марка Kia. Stinger GT Wide Body също осъществи своята премиера след първото си експониране пред широката публика на СЕМА през 2017-а в Лас Вегас (САЩ).



Звездата на Kia по време на изложението в Пусан, Niro EV e 100% електрически CUV (crossover utility vehicle) с интелигентна конструкция, практичност и пробег от 450 км с едно зареждане. Потребителите на Niro EV ще се насладят на иновативни технологии, високо ниво на оборудване, системи за сигурност и впечатляващ екстериорен и интериорен дизайн. Kia представи новия Niro EV на изложението в корейския град Пусан. С автономен пробег от 450 км изцяло електрическият Niro EV комбинира удоволствие от шофирането с атрактивен дизайн, удобствата на кросоувър и задвижване, което не генерира вредни емисии. След Автосалон Пусан, през втората половина на 2018, ще стартират продажбите на Niro EV в Корея, а на по-късен етап – и в Европа. Футуристичен дизайн, вдъхновен от 2018 Niro EV Concept Проектиран в дизайнерските центрове на Kia в Калифорния, САЩ и Намянг, Корея, Niro EV комбинира практичността и атрактивната визия на CUV във фина аеродинамична каросерия с изваяни повърхности. Niro EV е конструиран, така че да привлича не само любителите на екологични автомобили, но и тези, които търсят атрактивен дизайн и предимствата на кросоувър. Niro EV се диференцира от актуалните Niro Hybrid и Niro plug-in hybrid с редица ексклузивни дизайнерски oособености. Вдъхновен от Niro EV Concept, представен по време на 2018 Consumer Electronics Show в Лас Вегас, екстериорът на Niro EV е базиран на дизайнерската концепция "Clean and High-tech". Футуристичната и аеродинамична радиаторна решетка, тип "тигров нос", включва интегриран контакт за зареждане с изписаното лого на Niro. Въздухоотворите с нов дизайн и новите дневни LED-светлини във форма на стрела са в комбинация от стопове с лек син акцент, които придават на автомобила отличителна форма. В задната част бронята следва същите сини акценти, докато новите задни LED-светлини открояват собствен светлинен подпис на изцяло електрическия модел. Модерен интериор със специфични за електромобил технологии и кросоувър функционалност Интериорът на Niro EV комбинира модерен дизайн с обширно вътрешно пространство. Декорираното в синьо табло е в унисон с екстериора, докато оформлението на централната конзола е опростено. Niro EV използва нова система за амбиентно осветление, която фино осветява централната конзола и селектора. Пътниците могат да избират между шест цвята – бял, сив, бронзов, червен, зелен и син. Акцентите в черен гланц и синьо при дизайна на вратите на Niro EV подчертават допълнително футуристичната атмосфера в купето. Усъвършенстваният 7-инчов тъчскрийн HMI (human-machine interface), разположен в центъра на таблото, предлага набор от функции, специфични за електромобил. Новата инфотейнмънт система дава информация за локации на най-близките зарядни станции, нивото на заряд и километрите, които автомобилът може да измине, преди да се наложи да бъде свързан към контакта. 7-инчов LCD-дисплей позволява на шофьора да проверява интуитивно в движение информация за шофирането и електрическия задвижващ тракт. Оформената по нов начин централна конзола отваря повече място за малки вещи – както и за безжично зарядно устройство за смартфон. При свързаност на автомобила към електрическата мрежа, интегрирана в горната част на таблото лампа показва състоянието на батерията. Тази функция позволява на собствениците да установят отвън статуса на зареждане на автомобила. Междуосието от 2700 мм осигурява обширно вътрешно пространство за пътниците в Niro EV. Каросерията е широка 1805 мм и висока 1560 мм, което гарантира максимално място за главата и раменете. Благодарение на дължината от 4375 мм автомобилът предлага повече място за товари – багажникът е с обем 451 л (VDA) повече, отколкото при конкурентни плъг-ин хибрид и електромобили. 450 км пробег с едно зареждане от следваща генерация изцяло електрическо задвижване За Европа Niro ще бъде оборудван с голяма 64 kWh батерия, която гарантира пробег от 450 км. Свързан към бързо зарядно на 100 кВт, Niro EV зарежда 80% от капацитета на батерията си за 54 минути. Клиентите могат да поръчат своя Niro EV и с опционалната 39.2 kWh литиево-полимерна батерия с пробег до 300 км с едно зареждане. Мощността се предава към предните колела от мотор с мощност 150 кВт (204 кс), който осигурява въртящ момент 395 Нм от 0 об/мин. Това позволява на автомобила да ускорява от 0 до 100 км/ч само за 7.8 секунди. Батерията е разположена ниско долу в каросерията, под багажника, давайки на кросоувъра център на тежестта, подобен на този на седан или хечбек, което осигурява максимална стабилност и удоволствие от шофирането. Асистиращи системи за водача Системите за активна сигурност, достъпни за Niro EV, включват предупредителна система с асистент за избягване на сблъсък (Forward Collision Warning с Forward Collision-Avoidance Assist), интелигентен автопилот с функция за тръгване и спиране (Smart Cruise Control с Intelligent Stop & Go) и система за следене на пътната лента (Lane Following Assist). Lane Following Assist е технология за автономно управление от ниво 2, която проследява трафика пред автомобила. Системата управлява ускорението, спирането и кормилното управление в зависимост от наличните отпред автомобили, използвайки външни сензори, за да запази безопасна дистанция. Lane Following Assist работи в диапазона от 0 до 130 км/ч.

