Бойни спортове Томи Хърнс предложи реванш на Хаглър (Видео от епичния първи сблъсък) 12 юни 2018 | 10:00 0 0 0 0 0 Marvelous Marvin Hagler was marvelous again #OnThisDay in 1983. Check it out: https://t.co/W9qVINfztj #Boxing pic.twitter.com/vSL3SqpMXp — The Fight City (@TheFightCity) May 27, 2016 За това загатна 59-годишният Хърнс. Той хвърли ръкавицата към своя противник и предложи да играят реванш на техния феноменален 3-рундов двубой от 1985-а. Тогава победата спечели Хаглър след брутални размени.

"Марвин, предизвиквам те на бой - каза Хърнс. - Много искам да направим мач. С теб написахме боксова история, но имаме една недовършена работа. Уверен съм в моите сили, а ти?"

Хаглър отправи контра оферта да се снимат в киното, след като отбеляза, че двамата вече са прекалено стари.

"Това ще бъде страхотна идея - добави Хаглър. - Ще го кръстим - Войната." Двама от най-големите любимци на боксовите фенове Томи Хърнс и Марвин Хаглър може отново да се срещнат на ринга.За това загатна 59-годишният Хърнс. Той хвърли ръкавицата към своя противник и предложи да играят реванш на техния феноменален 3-рундов двубой от 1985-а. Тогава победата спечели Хаглър след брутални размени."Марвин, предизвиквам те на бой - каза Хърнс. - Много искам да направим мач. С теб написахме боксова история, но имаме една недовършена работа. Уверен съм в моите сили, а ти?"Хаглър отправи контра оферта да се снимат в киното, след като отбеляза, че двамата вече са прекалено стари."Това ще бъде страхотна идея - добави Хаглър. - Ще го кръстим - Войната." 0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 519

1