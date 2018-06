Арсенал изпреварва Наполи за Торейра

Новият мениджър на Арсенал Унай Емери иска да усили халфовата линия на отбора и е спрял погледа си върху уругвайския национал Лукас Торейра. 22-годишният футболист на Сампдория направи фурор през миналия сезон и доказа, че не само може да спира противниковите атаки, но е достатъчно полезен и в офнзивен план. Той вкара 4 гола в Серия "А" и прикова интереса на не един и два клуба.



В договора на Торейра има откупна клауза на стойност 25 млн. евро. Тази сума се вижда прекалено висока на Наполи, но за Арсенал не е проблем. "Топчиите" обаче искат да договорят със Сампдория парите да бъдат плтени на няколко транша, а не наведнъж.

