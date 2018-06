Тенис Вандеуей започна успешно похода към трета титла в Холандия 11 юни 2018 | 18:56 0 0 0 0 0 Top Seed @CocoVandey seals her second round place in #LibemaOpen!



Vandeweghe 81,8% (2121)

V. Williams 81,34% (3230)

Rybarikova 73,1% (1568)

Garcia 65,95% (3278)

Muguruza 65,6% (4297)

Barty 64,06% (1547)

Ostapenko 62,88% (2133)

Goerges 57,76% (1853) — Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) June 11, 2018

Витхьофт няма победа от края на март на турнира в Маями, където достигна до третия кръг. 30-годишната Схоофс навакса изоставане от 2:4 гейма във втория сет и стигна до първи успех за сезона в състезание на Женската тенис асоциация. Двукратната шампионка Коко Вандеуей (САЩ) се класира за втория кръг на турнира по тенис на трева в Хертогенбош (Холандия) с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 1 Вандеуей се наложи над Александра Саснович (Беларус) с 6:2, 7:6(1).Победителката през 2014 и 2016 година стартира силно и след ранен пробив поведе с 3:0 гейма по пътя си към убедителния успех в първия сет. Във втората част Саснович започна с брейк, но американката веднага го първа, а при 5:4 и сервис на съперничката Вандеуей пропусна цели шест мачбола. В последвалия тайбрек, обаче, тя изцяло доминираше и стигна до победата.Германката Карина Витхьофт продължи лошата си серия и допусна седма поредна загуба в основната схема на турнир на УТА след 4:6, 5:7 от участващата с "уайлд кард" представителка на домакините Бибиане Схоофс.Витхьофт няма победа от края на март на турнира в Маями, където достигна до третия кръг. 30-годишната Схоофс навакса изоставане от 2:4 гейма във втория сет и стигна до първи успех за сезона в състезание на Женската тенис асоциация.

