Колко точки има да защитава Григор Димитров на трева?

Димитров има да защитава общо 360 точки през сезона на трева - 180 от полуфинала в “Куинс”, където миналата година бе спрян от Фелисиано Лопес, както и 180 от осминафиналите на “Уимбълдън”, когато през 2017-а отстъпи на Роджър Федерер.



Григор отказа участие на турнира в Щутгарт, който започна тази седмица, но това няма да се отрази негативно на ранкинга му, защото миналият сезон отпадна още в първия си мач там след сблъсък с Йежи Янович. Най-добрият български тенисист Григор Димитров се готви за началото на сезона на тревни кортове, в който той ще участва в два официални турнира и един демонстративен. На хасковлията му предстои да се включи в “Куинс” (18-24 юни) и “Уимбълдън” (2-15 юли), както и на демо събитието в Хърлингам (26-29), което, естествено, не е част от календара на АТР.Димитров има да защитава общо 360 точки през сезона на трева - 180 от полуфинала в “Куинс”, където миналата година бе спрян от Фелисиано Лопес, както и 180 от осминафиналите на “Уимбълдън”, когато през 2017-а отстъпи на Роджър Федерер.Григор отказа участие на турнира в Щутгарт, който започна тази седмица, но това няма да се отрази негативно на ранкинга му, защото миналият сезон отпадна още в първия си мач там след сблъсък с Йежи Янович.

