Репортери от Sky не разпознаха звезда на Арсенал (видео)

Hector Bellerin obviously gutted at missing out on that Spain squad then pic.twitter.com/Zvg4apmfhY

Звездата на Арсенал Ектор Белерин не получи особено ВИП отношение по време на изминалата този уикенд Гран При на Канада във Формула 1. Испанският защитник, който не влезе в сметките на Хулен Лопетеги за Мондиал 2018, присъства на неделното състезание, спечелено от Себастиан Фетел.

Белерин първо бе наречен "хипстър" от питлейн репортера Тед Кравиц, а по-късно докато водеше разговор с модела Уини Харлоу – близка приятелка на Люис Хамилтън – той бе прекъснат от репортера и бивш Ф1 пилот Мартин Брандъл.

Изглежда, че единствено оператора на Sky позна Белерин и му обърна внимание, показвайки го на преден план. "Продължаваме разговора с Мерцедес", започна Кравиц. "Тук винаги има хипстъри с обръснати глави и шорти и готини розови очила. Това момче с очилата изглежда доста добре, нали? Съжалявам, разсеях се".

Ted Kravitz failing to recognise "Hipster" Hector Bellerin in the Mercedes VIP section at Canadian GP.

Hector sheepishly tries to moves out of shot #afc pic.twitter.com/9rUnCFCCBS