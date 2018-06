Тенис Димитров се връща в топ 5 моментално, ще е в топ 6 на поставените на “Уимбълдън” 11 юни 2018 | 15:50 - Обновена 0 0 0 0 3 When you find out @GrigorDimitrov is staying at your hotel. Gotta take the pic with the champion!! Great guy!! Best of luck in @Wimbledon and the rest of the year!! pic.twitter.com/dkU88G1zmf — trait up (@traitup) June 7, 2018

Топ 10 на световната ранглиста в момента:

1. (1) Рафаел Надал (Испания) 8770 точки

2. (2) Роджър Федерер (Швейцария) 8670 точки

3. (3) Александър Зверев (Германия) 5965 точки

4. (6) Хуан Мартин Дел Потро (Аржентина) 5080 точки

5. (4) Марин Чилич (Хърватия) 4950 точки

6. (5) Григор Димитров (България) 4870 точки

7. (8) Доминик Тийм (Австрия) 3835 точки

8. (7) Кевин Андерсън (Южна Африка) 3635 точки

9. (9) Давид Гофен (Белгия) 3110 точки

10. (10) Джон Иснър (САЩ) 3070 точки

Time for grass



Good luck, Champ! @GrigorDimitrov pic.twitter.com/g7AvWREPvY — KamElia (@evidrums) June 11, 2018

Чилич още тази седмица ще загуби 90 точки, защото пропуска турнира в Хертогенбош от най-ниската категория АТР250, а миналата година там игра полуфинал. Така Димитров ще се завърне на пето място, въпреки че няма да играе до началото на събитието в “Куинс”, което започва следващата седмица. Григор ще бъде и сред топ 6 поставените на “Уимбълдън”, въпреки че все още не е ясна окончателната му позиция в основната схема. Той вече пристигна във Великобритания, където ще започне подготовката си на трева.

