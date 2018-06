Майнц удължи договора на Ридле Баку

20-годишният халф дебютира за тима през предишния сезон и вкара на два пъти в три мача, за да помогне на отбора да се спаси от изпадане. "Ридле впечатли всички в клуба в края на сезона и ни показа, че е прогресирал много през последната година. Той използва шанса си и ни показа, че има потенциал", заяви спортният директор на Майнц Роуфен Шрьодер.

Ridle #Baku, whose contract originally ran until 2020, has extended for two years until 2022! #UpTheMainz #MondayMotivation pic.twitter.com/Z1QAZZBjk4