Александър-Арнолд: Ментори като Джеймс Милнър са ключови за развитието на младите играчи

19-годишният Александър-Арнолд направи изключително силен сезон, който му осигури и място в националния отбор на Англия, макар преди старта на първенството да бе смятан за трета опция в тима зад Джо Гомес.



https://t.co/cTgXe23EN9 — Telegraph Football (@TeleFootball) June 11, 2018 "Джеймс ме научи на много работи. И той като мен е влязъл в големия футбол много млад и винаги е готов да ми помогне. Много е важно за един млад играч да има такива хора до себе си", каза Александър-Арнолд. Interview: Trent Alexander-Arnold on Champions League final 'heartbreak' | @JBurtTelegraph "Джеймс ме научи на много работи. И той като мен е влязъл в големия футбол много млад и винаги е готов да ми помогне. Много е важно за един млад играч да има такива хора до себе си", каза Александър-Арнолд.

"В Ливърпул той е един от най-успешните играчи. Той знае как да печели и го е правил. Той ми помогна много този сезон. Преди важни мачове идва при мен и ми казва да играя по начина, по който мога. Никога не ме съветва да правя това или онова различно и ми дава увереност така", заяви младият бранител.

