Най-новото попълнение на Ман Юнайтед на патерици няколко дни, след като премина медицински прегледи

Все още не е ясно дали Далот ще бъде готов за началото на предсезонната подготовка. При всички положения обаче той ще пътува с отбора за турнето в САЩ.

Странното е, че другото ново попълнение - Фред, също получи контузия, след като подписа с Манчестър Юнайтед. Бразилецът обаче ще бъде готов за началото на Световното първенство.

Man United's new £17.4m signing Diogo Dalot pictured on crutches as he recovers from knee injury that curtailed his season with Porto https://t.co/t30dQPOhFL pic.twitter.com/l2qcNF9HzM