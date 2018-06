Тенис Федерер амбициран за титла в Щутгарт и нов световен връх 11 юни 2018 | 14:16 - Обновена 0 0 0 0 0

First training for Roger #Federer @MercedesCup #atpstuttgart pic.twitter.com/KcsbwF4ecq — Henrike Maas (@HenrikeMaas) June 10, 2018



36-годишният швейцарец по традиция пропусна сезона на червено, като за последно игра през март на турнира "Мастърс" в Маями. За Федерер това ще бъде трето участие в Щутгарт, като през 2016 година той отпадна на полуфиналите от Доминик Тийм, а през миналия сезон допусна поражение на старта от представителя на домакините Томи Хаас.

Meanwhile in Stuttgart ... the arrival of the King of Grass! Roger Federer is back! @MercedesCup pic.twitter.com/buz0YxHMU2 — Florian Heer (@Florian_Heer) June 10, 2018



"Никога не е лесно, особено на трева. Разиграванията са къси, няколко точки решават. Така се случи преди две години срещу Доминик Тийм, а през миналия сезон загубих от Томи Хаас, след като имах мачбол", коментира Федерер, който има рекордна успеваемост на трева в Откритата ера на тениса със 164 победи в 188 мача.





Швейцарецът ще започне директно от втория кръг в сряда срещу победителя от двубоя между представителя на домакините Михаил Зверев и руснака Михаил Южний.

Roger Federer and Rafael Nadal have won the last SIX Grand Slams! #Fedal pic.twitter.com/AUrjTl4qxe — Tennis Memes (@ATPWTAMemes) June 10, 2018



