Мондиал 2018 Льов: Трябва да сме подготвени за всички възможни ситуации 11 юни 2018 | 13:41



"Съперниците ни ще покажат много различни качества срещу нас - висока мотивация, борба. Ето защо концентрацията във всеки мач трябва да бъде висока, трябва да бъдем бдителни от самото начало и да достигнем границите на нашето представяне", каза 58-годишният Льов пред ДПА.

Next stop, the #WorldCup! #DieMannschaft #ZSMMN pic.twitter.com/bZAFWTh6Ju — Germany (@DFB_Team_EN) June 8, 2018 Германия иска да стане вторият отбор след Бразилия (1958, 1962), защитил световната си титла.

Бундестимът загуби от Австрия с 1:2 и победи Саудитска Арабия с 2:1 в последните си две контролни срещи.



"Срещу Австрия не успяхме да постигнем много малки неща, което не ни се случва често. Ако допускаме толкова много грешки, ние сме просто един среден отбор, който понякога може да загуби от Австрия. Но ако подобрим малко нещата, ставаме един от фаворитите. Тогава ще имаме сили да бъдем изключително неудобни за всеки противник", добави Льов.

Can @DFB_Team_EN become the first nation to defend their #WorldCup crown since Brazil’s back-to-back triumphs in 1958 and 1962?



Follow @FIFAWorldCupGER for exclusive coverage of Germany at Russia 2018 pic.twitter.com/pUwMYQ6cUQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2018 Селекционерът призна, че мачове като този срещу Австрия също могат да се случат на Световното първенство, но "ние трябва да осъзнаем, че първо всичко зависи от нас, от това как се представяме".

Първият мач на Германия на световното първенство е на 17 юни срещу Мексико на стадион "Лужники" в Москва.



1 кръг, неделя 17 юни Мондиал 2018 Германия 18:00 Мексико титуляри състав детайли статистика класиране залози Мондиал 2018 М П Р З Г точки 1 Южна Корея 0 0 0 0 0:0 (0) 0 2 Мексико 0 0 0 0 0:0 (0) 0 3 Швеция 0 0 0 0 0:0 (0) 0 4 Германия 0 0 0 0 0:0 (0) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

