14-годишен мотоциклетист почина след катастрофа в Барселона

Веднага след катастрофата състезанието бе спряно, а на испанеца бе оказана първа помощ още на мястото на инцидента преди да бъде транспортиран с хеликоптер в болница в Барселона.



Перес се представяше много добре в Европейската купа за таланти миналата година с две победи и няколко подиума, завършвайки сезона на четвърта позиция. През 2018-а той започна участието си в Световния Джуниър Moto 3 шампионат. It is with great sadness that we learn of the death of Andreas Perez Manresa.

Инцидентът на Перес е третият фатален в Барселона за последните три години. На същата писта загинаха още пилотът от Moto2 Луис Салом през 2016-а и Енрих Саури по време на "24-те часа на Каталуня" миналата година. Fallece el piloto de 14 años, Andreas Pérez, tras no poder superar las lesiones cerebrales sufridas en el accidente de ayer en Montmeló. #DEP pic.twitter.com/fyjVqbHlUW — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 11, 2018

