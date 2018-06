САЩ се справи с Канада в Отава (видео + снимки)

WOW!! What a rally! Great saves by USA & Canada, and it's Ben Patch with the emphatic finish for the Americans! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @usavolleyball pic.twitter.com/DypCaDMfRR — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018

Националният волейболен отбор на САЩ записа втора поредна и общо 7-а победа в Лигата на нациите. Момчетата на треньора Джон Спероу обърнаха и се наложиха над домакините от Канада с 3:1 (23:25, 25:13, 25:19, 25:20) в последния мач от турнира в Група 9, игран късно снощи пред близо 4000 зрители в зала "ТиДи Плейс Арена" в Отава.Така американците са на 4-о място във временното общо класиране на Лигата с 20 точки след 7 победи и 2 загуби, с колкото е и 3-ия Франция, но с 22 точки. Канада пък е 8-а с 5 победи, 4 загуби и 15 точки. И двата тима има реални шансове за финалния турнир в Лил. Този уикенд САЩ ще са домакини на турнира в Група 15, където ще играят срещу световния шампион Полша, Сърбия и Иран. "Кленовите листа" ще бъдат във Варна за мачовете си от Група 16 срещу България, олимпийския шампион Бразилия и Франция.Домакините от Канада започнаха добре в първия гейм като постепенно поведоха с 16:13. Последва натиск на американците, които стигнаха до равенство при 18:18 след отлични отигравания на разпределителя си Мика Кристенсън. В крайна сметка "кленовите листа" взеха гейма с минималното 25:23. Последва страхотна втора част за Бенджъмин Патч, особено на сервис, и разгромното 25:13 за САЩ. Американските волейболисти продължиха със силната си игра, като силни изяви имаха Матю Андерсън, Максуъл Холт и влезлия като резерва Тори Дефалко. Така САЩ спечели без особени проблеми следващите два гейма с 25:19 и 25:20, а с това и мача с 3:1.Най-полезен за американския тим стана Бенджъмин Патч с 18 точки (1 блок, 3 аса и 54% ефективност в атака) за победата. Матю Андерсън (3 блока, 2 аса и 48% ефективност в атака) и Максуъл Холт (5 блока! и 77% ефективност в атака) добавиха по 15 точки за успеха. За Канада единствено Стивън Маар игра на добро ниво и завърши с 14 точки.



КАНАДА - САЩ 1:3 (25:23, 13:25, 19:25, 20:25) Тайлър Сандърс 3, Стивън Маар 14, Джейсън Дероко 6, Брадли Гънтър 5, Грейъм Виграс 7, Лукас Ван Беркел 5 - Блейър Бан-либеро (Гавин Шмит 1, Николас Хоуг 6, Джей Бланкеню 1, Райли Барнс 1, Артър Шварц, Брайън Дюкет-либеро)САЩ: Мика Кристенсън 2, Бенджъмин Патч 18, Матю Андерсън 15, Аарън Ръсел 8, Максуъл Холт 15, Дейвид Смит 10 - Ерик Шоджи-либеро (Тори Дефалко 5)