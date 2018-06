След България, Австралия шокира и Германия (видео + снимки)

Националите на Австралия поднесоха нова изненада в Лигата на нациите, след като се наложиха над Германия с 3:2 (25:22, 18:25, 17:25, 25:18, 15:11) след обрат в мач от група 9 в канадската столица Отава.





Волейболистите на Марк Лебедев отново поеха инициативата и двубоят влезе в тайбрек.



Там австралийците не дадоха много възможности за съпротива на съперника и стигнаха до победата след 15:11 и краен резултат 3:2. "Кенгурата" доминираха в първия гейм и поведоха в срещата. След това Бундестимът обаче взе нещата в свои ръце и обърна резултата, излизайки напред.Волейболистите на Марк Лебедев отново поеха инициативата и двубоят влезе в тайбрек.Там австралийците не дадоха много възможности за съпротива на съперника и стигнаха до победата след 15:11 и краен резултат 3:2.

Най-резултатен бе Джордан Ричардсън със, ссе отчете Томас Хоуджс. За Германия капитанът Кристиан Фром завърши с. В момента състезателите от островния континент са на 14-то място с. Германците са девети с

Австралия е основен съперник на България от четирите "чалъндж" отбори, единият от които ще изпадне. Следващата седмица "кенгурата" играят в Южна Корея, където ще срещнат на терена и Китай и Италия. Немците са домакини на група 14, където опоненти са им Аржентина, Япония и Русия.