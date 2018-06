Бойни спортове Роби Уитъкър: Ромеро удря като камион 11 юни 2018 | 09:28 0 0 0 0 0

Звездите изглеждаха като зомбита, а Уитъкър счупи ръка още в първия рунд.

"I busted my hand. I cannot feel it."



"He hits like a truck!"



Robert Whittaker discusses his five-round epic with Yoel Romero #UFC225 pic.twitter.com/47CKEtTQmL — #UFCSingapore: Cowboy vs. Edwards (@btsportufc) June 10, 2018 "Съдийското решение можеше да отиде и в двете посоки - каза Уитъкър. - Той успя да ме нарани в четвъртия и петия рунд, но за мен бяха първите три. Ромеро бие силно, като камион. Притежава огромна сила. Едвам оцелях." Ромеро беше много разочарован от решението. Той беше много близко до това да откаже Уитъкър в третия и петия рунд, но шампионът показа невероятен характер. Това беше втори двубой между австралиеца и кубинеца. Първата среща приключи отново с успех за Уитъкър, на когото предстои дълго възстановяване. След срещата и двамата бяха закарани в болница. Шампионът на UFC в средна категория Робърт Уитъкър (Авл) разкри, че неговият последен съперник Йоел Ромеро удря като камион. Двамата направиха епичен мач на галавечерта UFC 225 в Чикаго. След 5 брутални рунда съдиите дадоха победата на австралиеца.Звездите изглеждаха като зомбита, а Уитъкър счупи ръка още в първия рунд.

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 533

1