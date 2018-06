Русия с измъчена победа над Иран (видео)

#VNL . Iran @IRIVF & Russia @VolleyRus . Set 1. Challenge. Set point won by the Iranians. #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/BS4JW4TDJ2

#VNL . Match Iran v Russia. Set 2. This time set point won by @VolleyRus ! #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/c9Vx537kaR

#VNL Russia v Iran. Set3. @VolleyRus needed 4 set points and a rare mistake by @IRIVF to make it 2-1#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/rVKcEIXbLU