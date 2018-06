САЩ обърна Австралия в Лигата на нациите (видео + снимки)

USA wins the 2nd! It's 25-20 and they even the match 1-1 with Australia! Big 3rd set coming up...who takes control? #VNL



Live match stats: https://t.co/frQNM5UEuI #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/fXsyZH7urd — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

Massive rally in the 2nd! Great defense by both teams, and it's Aaron Russell who finishes it for the USA! Vital point as they won the 2nd! #VNL #BePartOftheGame #volleyball @usavolleyball @FatRonRussell pic.twitter.com/aQEKO1BdN9 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

Мъжкият национален волейболен отбор на САЩ постигна 6-а победа в Лигата на нациите. Възпитаниците на треньора Джон Спероу успяха да обърнат и да се наложат над Австралия с 3:1 (20:25, 25:20, 25:15, 25:17) във втората си среща от турнира в Група 9, игран през миналата нощ пред около 2500 зрители в "ТиДи Плейс Арена" в канадската столица Отава.По този начин "янките" имат 6 победи, 2 загуби и 17 точки във временното общо класиране на Лигата. Австралия пък е с едва 1 победа, 7 загуби и 4 точки. Тази вечер, в последните мачове на турнира, САЩ ще играе срещу домакините от Канада, а "кенгурата" със силния тим на Германия.Американците тръгнаха добре в първия гейм и поведоха с 13:11, но последваха силни изяви на Ниймая Моут и обрат до 25:20 за Австралия. През втората част много силната игра на Аарън Ръсел помогна на САЩ да изравни след 25:20. След равностойното начало на третия гейм САЩ отново дръпнаха благодарение на Ръсел, Матю Андерсън и Джефри Джендрик и спечелиха с убедителното 25:15. САЩ поведоха с 8:0 на старта на четвъртата част, след което без проблеми спечелиха с 25:17 и 3:1.Най-полезен за американския тим стана Матю Андерсън с 20 точки (1 блок, 4 аса и 73% ефективност в атака), а Аарън Ръсел добави още 17 точки (2 блока, 1 ас и 63% ефективност в атака) за победата. За "кенгурата" Томас Ходжс приключи с 14 точки.