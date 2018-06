Лека атлетика Ашър-Смит най-бърза на 100 м на Диамантената лига в Стокхолм 10 юни 2018 | 18:50 - Обновена 0 0 0 0 0



Live updateshttps://t.co/VeFmI8UBGR#RoadToTheFinal #StockholmDL pic.twitter.com/5sjFVCT88l — IAAF Diamond League (@Diamond_League) June 10, 2018 В бягането на 400 метра при дамите сребърната световна медалистка от Лондон 2017 Салва Аид Насер отново подобри рекорда на Бахрейн, след като спечели надпреварата с 49.84 сек. Втора завърши световната шампионка Филис Франсис (САЩ) с 50.07 сек, а на трето място се класира сънародничката й Джесика Биърд с 50.55 сек.





Дина Ашър-Смит, която преди броени дни подобри рекорда на Великобритания на 100 метра с 10.92 секунди, постигна първата си диамантена победа. Британката триумфира на 100 м в Стокхолм днес с 10.93 сек (-0.1 м/сек). Носителката на сребърни отличия на 100 и 200 м от планетарния форум в Москва през 2013 г. и сребърна световна шампионка на 60 м в зала от тази зима Мюриел Ауре (Кот д'Ивоар) този път остана втора с 11.03 сек, а шампионката от Игрите на Британската общност в Голд Коуст през април Мишел-Лий Аи (Тринидад и Тобаго) финишира трета с 11.11 сек.В бягането на 400 метра при дамите сребърната световна медалистка от Лондон 2017 Салва Аид Насер отново подобри рекорда на Бахрейн, след като спечели надпреварата с 49.84 сек. Втора завърши световната шампионка Филис Франсис (САЩ) с 50.07 сек, а на трето място се класира сънародничката й Джесика Биърд с 50.55 сек.Световният шампион на 200 метра Рамил Гулиев (Турция) за втори път през сезона слезе под 20 секунди и постигна победа на половин обиколка с 19.92 сек (+0.9 м/сек). След него се наредиха Аарън Браун (Канада) с 20.07 сек и Луксоло Адамс (РЮА) с 20.36 сек.

