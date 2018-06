Германия спря Канада в Отава (видео + снимки)

Germany wins the 1st! They take it 25-23 & have the early lead on Canada...can the hosts even up the match? #VNL



Европейският волейболен вицешампион Германия прекъсна победната серия на Канада, след като надигра "кленовите листа" с 3:1 (25:23, 25:22, 20:25, 25:19) във втората си среща от турнира в Група 9, играна през миналата нощ пред близо 3500 зрители "ТиДи Плейс Арена" в Отава.По този начин Бундестима има 4 победи, 4 загуби и 12 точки, с което запазва шансове за класиране за финалния турнир в Лигата. Канада е с 5 победи, 3 загуби и 15 точки и също има шанс за финалите в Лил (Франция). Тази вечер са последните мачове от турнира, като Германия ще излезе срещу Австралия, а "кленовите листа" срещу съседите си от САЩ.Германия спечели сравнително лесно първите два гейма, след което последва отпускане и "кленовите листа" успяха да на намалят пасива си след 25:20. Бундестима, обаче, се мобилизира и спечели с 25:19 и 3:1.Най-полезен за Германия бе Симон Хирш със 17 точки (1 ас и 52% ефективност в атака) за победата. Давид Зосенхаймер направи страхотно включване в последния гейм и завърши с 12 точки (1 блок, 3 аса и 80% ефективност в атака) за успеха. За канадците Стивън Маар завърши с 18 точки (1 блок и 61% ефективност в атака), но и това не помогна за победа.