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ЦСКА-София Cska-Sofia

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ЦСКА-София - Локомотив (Пловдив)

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20.07.2018

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Христо Янев
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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Ел Маестро взе 25 играчи на лагер, чакат Каранга в близките дни

10 юни 2018 | 17:44 - Обновена
Ел Маестро взе 25 играчи на лагер, чакат Каранга в близките дни
Старши треньорът на ЦСКА-София Нестор Ел Маестро определи група от 25 футболисти за първия лагер на тима, който ще се проведе от днес до 18 юни в Тетевен. Подготовката в планинския град ще завърши с контрола срещу Етър. Тя ще се играе на 18 юни от 17:00 часа.


Станислав Манолев все още се възстановява от контузията си, а Фернандо Каранга също придължава своето лечение в Бразилия и ще се присъедини към отбора в близките дни.
Снимка: cska.bg
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Спортни новини		 Прочетена 2166

Добави коментар ›› Коментари (11)

Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани
CSKA
(Гост) 11
отговор
10 юни 2018 | 18:50

само ЦСКА! Рейтинг: 0 0

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(Гост) 10
отговор
10 юни 2018 | 18:41

q Рейтинг: 0 0

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(Гост) 9
отговор
10 юни 2018 | 18:41

тоя Рейтинг: 0 0

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(Гост) 8
отговор
10 юни 2018 | 18:40

q Рейтинг: 0 0

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(Гост) 7
отговор
10 юни 2018 | 18:40

ot sptal mnogo obichat da mu kazvat typo ime na q Рейтинг: 0 0

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(Гост) 6
отговор
10 юни 2018 | 18:02

Време е Вальо Антов да започне да се налага. Въпрос на време и той струва над 1.5 млн. евро. Заедно с Малинов и Десподов могат да са следващите български звезди в Европа. Рейтинг: 7 5

gERENBAHCHE
(Гост) 5
отговор
10 юни 2018 | 18:00

Ако ЦСКА иска да направи нещо им трябват още Тонев,Миланов и Неделев както и 2 бека Рейтинг: 10 2

?!?
(Гост) 4
отговор
10 юни 2018 | 17:59

Дайба цесекарския сайт дайба! Рейтинг: 3 9

Интернет СВИНЕ!
(Гост)
10 юни 2018 | 18:00

Рейтинг: 1 7

Анархиста
(Гост) 3
отговор
10 юни 2018 | 17:56

Голям цирк братче.Палячовби. Рейтинг: 4 9

КАСАПА
(Гост) 2
отговор
10 юни 2018 | 17:54

НЕ, НА ЖЕНА ТИ СЛИВАТА! Рейтинг: 2 2

Фен
(Гост) 1
отговор
10 юни 2018 | 17:51

Цирк Ловеч Рейтинг: 6 12 


							
						


							
					

					
					
						
















          

            

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