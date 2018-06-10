Ел Маестро взе 25 играчи на лагер, чакат Каранга в близките дни

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Любимата на Божинов е зашеметяващо красива (видео + снимки)
Половинката на футболната звезда Валери Божинов - Биляна сърба очите на феновете си в социалните мрежи. Сръбкинята прикова погледите с няколко фотоса, а акцентът в снимките е пищният й бюст. Любимата на българина не ...Виж още
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БГ Футбол
Старши треньорът на ЦСКА-София Нестор Ел Маестро определи група от 25 футболисти за първия лагер на тима, който ще се проведе от днес до 18 юни в Тетевен. Подготовката в планинския град ще завърши с контрола срещу Етър. Тя ще се играе на 18 юни от 17:00 часа.
Групата: Данте Стипица, Георги Китанов, Витаутас Черниаускас, Слави Петров, Николай Бодуров, Божидар Чорбаджийски, Стивън Перейра, Никола Борисов, Александър Дюлгеров, Стойчо Атанасов, Жеферсон Телес, Пламен Гълъбов, Ангел Лясков, Иван Турицов, Кристиян Малинов, Кирил Десподов, Енрике Рафаел, Александър Георгиев, Рубен Пинто, Валентин Антов, Тиаго Родригес, Едвин Джеси, Никола Колев, Божидар Чуканов, Тонислав Йорданов
Станислав Манолев все още се възстановява от контузията си, а Фернандо Каранга също придължава своето лечение в Бразилия и ще се присъедини към отбора в близките дни.
Снимка: cska.bg
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(Гост) 11
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само ЦСКА! Рейтинг: 0 0
(Гост) 10
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q Рейтинг: 0 0
(Гост) 9
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тоя Рейтинг: 0 0
(Гост) 8
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q Рейтинг: 0 0
(Гост) 7
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ot sptal mnogo obichat da mu kazvat typo ime na q Рейтинг: 0 0
(Гост) 6
отговор
Време е Вальо Антов да започне да се налага. Въпрос на време и той струва над 1.5 млн. евро. Заедно с Малинов и Десподов могат да са следващите български звезди в Европа. Рейтинг: 7 5
(Гост) 5
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Ако ЦСКА иска да направи нещо им трябват още Тонев,Миланов и Неделев както и 2 бека Рейтинг: 10 2
(Гост) 4
отговор
Дайба цесекарския сайт дайба! Рейтинг: 3 9
(Гост)
‘ Рейтинг: 1 7
(Гост) 3
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Голям цирк братче.Палячовби. Рейтинг: 4 9
(Гост) 2
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НЕ, НА ЖЕНА ТИ СЛИВАТА! Рейтинг: 2 2
(Гост) 1
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Цирк Ловеч Рейтинг: 6 12