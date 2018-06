Мондиал 2018 Дешан: Жиру ще бъде готов 10 юни 2018 | 17:33 0 0 0 0 0 Оливие Жиру трябва да бъде здрав за мача на Франция от груповата фаза на Мондиал 2018 срещу Австралия, заяви селекционерът на френския отбор Дидие Дешан. Нападателят напусна терена с кръв върху главата по време на контролната среща на французите със САЩ в събота, завършила наравно 1:1. France boss Didier Deschamps has insisted he has no plans to drop Hugo Lloris following the Tottenham Hotspur goalkeeper's error in the 1-1 draw against the United States.#THFC #COYSpic.twitter.com/kHYcdszGcI — Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) June 10, 2018 "Жиру има прорезна рана от шест сантиметра, но трябва да бъде напълно готов", заяви Дешан пред TF1. Специалистът разкри, че Пол Погба, чиито изяви в контролите са колебливи, трябва да започне като титуляр за "петлите" в първия им мач от група "С" на световния шампионат в Русия следващата събота. Останалите съперници на Франция на Мондиал 2018 са Перу и Дания. 0 0 0 0 0 Източник Sportal.bg Прочетена 306

