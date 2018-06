Бразилия идва в България след победа над Китай (видео)

The beast is back! 's #2 Chuan Jiang hits two good action spikes from againt.#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/Ai6Y1EPT01 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018

#VNL battle between Brazil @volei & China. Brazilian #7 William Arjona produces a brilliant decoy dig to set up #8 Wallace De Souza for a powerful cross court spike!#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/0r4ccVY9SU — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018

#VNL. Mega Rally alert Set 2. China win point thanks to nice block, ending an impressive mega rally!#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/aKGXNbrMCJ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018

Obrigado! Brazil @volei defeat China 3-0 (25-20, 25-19, 27-25) in #VNL in Ufa, with nice sequences of point. Man of the hour @isac_viana scores match point pic.twitter.com/LmLXXbktJV — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018

Олимпийският волейболен шампион Бразилия ще дойде за мачовете си от Група 16 от Лигата на нациите във Варна след победа. Воденият от Ренан Дал Зото тим успя да надиграе Китай с 3:0 (25:20, 25:19, 27:25) в последния си мач от турнира в Група 11, игран този следобед пред близо 2000 зрители в руския град Уфа.Така "Селесао" е на второ място във временното общо класиране с 8 победи, 1 загуба и 23 точки, с колкото е и световният шампион Полша начело. Китай е 13-и с 2 победи, 7 загуби и 6 точки. Следващият уикенд Бразилия ще бъде в Морската ни столица, където ще играе последователно с Канада, Франция и България. Китайците пък ще бъдат на турнира в Група 13 в Сеул, където ще играят срещу домакините от Република Корея, Австралия и олимпийския шампион Италия.След равностойното начало на първия гейм Бразилия успя да поведе с 16:12 и 20:15, за да го спечели спокойно с 25:20. "Селесао" тръгна добре и във втората част като дръпна с 6:2 благодарение на Исак Сантош. Китай, реагира и след отлични изяви на разпределителя си Тянъй Мао намали първо до 12:13, а след това дори изравни при 15:15. Все пак, олимпийските шампиони взеха гейма с 25:19 с помощта на Уолъс Де Соуса. Китайците продължиха да се борят и в третия гейм, като Бразилия трябваше да положи много усилия, за да спечели с 27:25, а с това и мача с 3:0.Уолъс бе над всички за Бразилия със страхотните 21 точки (2 блока, 4 аса и 75% ефективност в атака) за победата. За тима на Китай Чуан Цзян реализира 13 точки.Тянъй Мао 3, Чуан Цзян 13, Цзинин Жан 8, Лонхай Чен 4, Шухан Рао 2, Хайксян Ду 1 - Цзяхуа Тон-либеро (Даошуай Жи, Либин Лиу 7, Руантон Мяо 3)Уилям Аржона 1, Уолъс Де Соуса 21, Маурисио Боржеш 9, Дъглас Соуса 8, Исак Сантош 9, Маурисио Соуса 6 - Талес Хос-либеро (Алан Соуса 6, Бруно Резенде, Леонардо До Нашименто 2)