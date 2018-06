Сърбия без проблеми срещу Република Корея (видео + снимки)

WHAT A RALLY!! Korea does everything they can to keep this point alive, but Serbia gets a crucial point as they win the 2nd! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @ossrb pic.twitter.com/dzqTQuFLp6 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

Волейболистите от националния отбор на Сърбия записаха лесна 5-а поредна и общо 6-а победа в Лигата на нациите до момента. Момчетата на селекционера Никола Гърбич биха без проблеми аутсайдера Република Корея с 3:0 (25:16, 25:23, 25:19) във втората си среща от турнира в Група 12, играна късно снощи пред едва около 1000 зрители във френския град Екс ан Прованс.Така "плавите" имат 6 победи, 2 загуби и 15 точки във временното общо класиране, с което запазват шансове за класиране на финалите. Република Корея остава на дъното в таблицата без нито една победа до момента и само една единствена спечелена точка. Днес, в последния ден от турнира в Екс ан Прованс, Сърбия ще играе срещу домакините от Франция, а преди корейците ще излязат срещу Аржентина.И в трите гейма корейците успяваха да се държат равностойно до средата им, след което Сърбия налагаше играта си със силните атаки на звездата си Александър Атанасийевич, Никола Мияйлович и Милан Катич. По този начин сърбите спечелиха спокойно с 3:0.Александър Атанасийевич стана и най-полезен за сръбския тим със 17 точки (2 блока, 1 ас и 56% ефективност в атака), а Никола Мияйлович добави още 12 точки (3 блока и 45% ефективност в атака) за победата. За Република Корея Сюн-Сук Квак се отчете с едва 9 точки.