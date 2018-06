Мондиал 2018 Макрон вярва в успеха на националния отбор на Мондиал 2018 10 юни 2018 | 16:03 0 0 0 0 2



"Чувствам, че този състав е готов да успее. Дидие Дешан успя да събере силен отбор. Аз наистина уважавам много всичко, което е постигнал в кариерата си. Той беше отличен играч, а сега един и отличен треньор. Вярваме в него", заяви Макрон в интервю за АФП. "Отборът трябва да побеждава и да покаже красива игра. Имаме млад състав, на който му предстоят много успехи. Цялата страна е уверена в качествата на отбора и го подкрепя", добави френският президент.

Френският президент Еманюел Макрон вярва в успеха на националния отбор на Мондиал 2018 в Русия. Преди пет дни държавният глава посети футболистите по време на подготвителния им лагер преди световното първенство.

