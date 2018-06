Франция даде само гейм на Аржентина (видео + снимки)

MEGA RALLY!! Great defense & big blocks by both France & Argentina in this one! And it's the hosts getting the point! #VNL #BePartOfTheGame #volleyball @FFvolley pic.twitter.com/ioy07vD1ju — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

2nd set to France! They win it 25-16 & now lead Argentina 2-0...can they finish the match in the 3rd? Or does Argentina force a 4th?



Live match stats:

Argentina wins the 3rd! They take it 25-23, but France still leads the match 2-1! Is there a tiebreak in the future?



Live stats:

SET POINT! Sebastian Solé with the big spike to give Argentina the 3rd set! Massive point for the visitors!

Националният волейболен отбор на Франция постигна втора поредна и общо 6-а победа в Лигата на нациите, след като се наложи над Аржентина с 3:1 (25:18, 25:16, 23:25, 25:20) във втория си мач от турнира в Група 12, на която е домакин, игран снощи пред около 1500 зрители в Екс ан Прованс.По този начин "петлите" са на 3-о място във временното общо класиране с 19 точки след 6 победи и 2 загуби. Аржентина е 14-та с 1 победа, 7 загуби и 5 точки. Днес, в последните срещи от турнира, Франция излиза срещу силния тим на Сърбия, който снощи надигра аутсайдера Република Корея с 3:0 гейма, а преди това "гаучосите" ще играят срещу корейците.Благодарение на силната игра на Стефан Бойер домакините от Франция спечелиха първия гейм с убедителното 25:18. Импулсът в играта на "петлите" продължи и във втората част и те удвоиха преднината си след 25:16. Треньорът на Франция Лоран Тили направи две промени в състава си за началото на третия гейм, което позволи на Аржентина да играе по-равностойно. "Гаучосите" успяха да вземат тази част с минималното 25:23 и да намалят изоставането си до 1:2. След равностойното начало на четвъртата част французите дръпнаха с 14:11 след силни изяви на влезлия като резерва Жан Патри, след което се поздравиха и с крайната победа след 25:20 и 3:1.Най-полезен за Франция бе Стефан Бойер със 17 точки (2 блока и 50% ефективност в атака) за победата. За "гаучосите" капитанът Мартин Рамос се отчете с 16 точки.