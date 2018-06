Волейбол Русия с трудна, но чиста победа над Китай 10 юни 2018 | 15:26 0 0 0 0 0

A big 21 points from Anton Karpukhov helped Russia win a thrilling 3-0 (25-23, 25-23, 31-29) match over China!



Review the match: https://t.co/CPIDDfkE47 #BePartOfTheGame #volleyball pic.twitter.com/hzJ1HJine0 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

Така "Сборная" има 5 победи, 3 загуби и 16 точки, с което запазва шансове за финалния турнир на Лигата. Китайците пък са с 2 победи, 6 загуби и 6 точки. Днес, в последния ден на турнир, Русия играе срещу Иран, а Китай срещу олимпийския шампион Бразилия.



В първите два гейма "Сборная" спечели с минимална разлика - 25:23. Третата част бе още по-оспорвана, в крайна сметка руснаците се пребориха за победата след 7 мачбола с 31:29 и 3:0.

Watching China coach Raul Lozano and Russia coach Sergei Shliapnikov on the sidelines might be as entertaining as the match! #VNL #BePartOftheGame #volleyball pic.twitter.com/cNWWu0TqX2 — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

Младият Антон Карпухов бе над всички за Русия с 21 точки (4 блока, 2 аса и 52% ефективност в атака) за победата. Егор Клюка добави още 14 точки (1 блок и 39% ефективност в атака) за успеха. За тима на Китай Цзинин Жан завърши с 13 точки.

