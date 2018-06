На живо: Рафаел Надал - Доминик Тийм 3:3

Рафаел Надал се изправя срещу Доминик Тийм във финала на “Ролан Гарос” в търсене на безпрецедентна 11-а титла в Париж и общо 17-а в “Големия шлем”. Мачът ще започне в 16:00 часа българско време.

En route pour la finale ! Retrouvez en vidéo le parcours des deux finalistes de ce Roland-Garros 2018. #RG18



>> https://t.co/EEXPvIPElR pic.twitter.com/kwslF0JGej — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

ПЪРВИ СЕТ

Тийм спечели жребия и избра да посреща, защото в почти всичките си мачове на клей този сезон Надал започваше със сервис и допускане на пробив, след което почваше серия от спечелени геймове. Камерите пък намериха на трибуните и чичото на Рафа - Тони Надал, който все пак бе решил да изгледа финала на живо.

Надал започна още в първото разиграване да цели бекхенда на Тийм и го спечели след грешка на австриеца, който бе изтласкан зад основната линия. После Рафа изпълни два втори сервиса към форхенда на съперника, първият от които не бе върнат, а вторият позволи на Краля на клея да контролира разиграване и да провокира грешка след свой отличен форхенд по обратния къс диагонал. Матадора поведе с 1:0 след добре изпълнена атака на мрежата и завършващо воле.

Надал още с бекхенд ретури лифтираше високо топката и поствяше под напрежение Тийм от основната линия, като впоследствие стигна до 0-30 с прекрасна къса топка. Австриецът най-накрая взе леко надмощие в разиграване и стигна до първата си точка в мача, но после изкара бекхенд по правата и подари два брейкбола на Надал. Той се стараеше да е агресивен срещу високите топки с топспин, идващи от противоположното поле, но грешката впоследствие се оказа фатална. Надал отново прати дълбок бекхенд ретур и изтласка австриеца зад основната линия, което провокира грешка от форхенд за първи пробив - 2:0.

Thiem breaks back!



Some fantastic tennis from the young Austrian erases Nadal's early advantage.



Watch LIVE on @ITV #RG18 pic.twitter.com/jGsjpyg9dv — ITV Sport (@ITVSport) June 10, 2018

Непредизвикана грешка от форхенд в средата на корта на Надал позволи на Тийм да вземе лек аванс при 15-30, като с това бе награден и за перфектния си ретур. След това двамата проведоха най-дългото разиграване и Тийм го спечели с чудесен форхенд по късия диагонал, а впоследствие се възползва отлично и от първата си точка за пробив, отново благодарение на ефективен ретур - 2:1 и рибрейк.

Тийм изпитваше проблеми в затвърждаването на брейка, защото в стремежа си да е непредвидим от сервис си докара цели две двойни грешки от 40-15 до 40-40. Той се стараеше да цели бекхенда на Надал при ретур, като именно така се спаси от възможността за пробив, а после пласира ас по правата от дюс полето (220 км/ч). Рафа докара сета до нов дюс с дълбоки бекхенди, след които постепенно стъпи на основната линия и реализира уинър по диагонала от "обратната си страна". В крайна сметка обаче грешка от форхенд на Надал при опит за смяна на посоката доведе до равенство 2:2.

Надал поведе с 30-15 след ужасяваща грешка от бекхенд-воле на мрежата на Тийм, който незнайно защо потърси тялото на съперника, вместо открития диагонал. Вместо австриецът да поеме инициативата, Надал направи инстинктивен лоб и си заслужи големи аплодисменти от публиката. Дори когато вкарваше първия си сервис обаче, Рафа засега не успяваше да си заслужи лесни точки, с изключение на последната за 3:2, когато Тийм намери мрежата с форхенд-ретура си.

Nadal v Thiem!!!



Untung baru mulai ya~



Aku dukung Thiem nih,



Ayo Thiem!!!



#RG18 pic.twitter.com/oeSgOFP3Cp — Aldi Safanov (@gesOsOup) June 10, 2018

Надал направи непредизвикана грешка от бекхенд по правата, но после компенсира с изключително къс ретур, изхвърлил Тийм от корта и подготвил форхенд по обратния диагонал за 15-15. И в следващия случай, когато посрещаше от адвантидж полето, Надал наказа опонента си с ретур от форхенд и впоследствие провокира грешка от негова страна за 30-30. Тийм обаче заслужи похвали с комбинация от форхенд по обратния диагонал и уинър по правата, който препарира Надал - 40-30, а после имаше малшанса съдията на стола да отсъди "вътре" на топка, посочена от "ястребовото око" за "аут". Хубав ретур на Надал след това пък провокира Тийм да сбърка от бекхенд с помощта на мрежата за нов дюс, но австриецът блесна секунди по-късно на свой ред с форхенд-уинър по обратния диагонал от средата на корта. Надал хвана в крачка съперника си с лифтиран бекхенд, а Тийм пробва да вдигне топката високо, но Рафа с драйв-воле реализира печеливш удар. Неприятна грешка на австриеца доведе до шанс за пробив, но следващото разиграване бе контролирано от него и Рафа не можа да се възползва. Доминик отново комбинира страхотна игра с последвал елементарен пропуск, но опит за печеливш бекхенд по правата на Надал излезе в аут. Тийм демонстрира висша класа с нов уинър от воле след продължително разиграване и битка на мрежата, а ретур в аут най-накрая приключи маратонския гейм - 3:3.





ПРЕДИ МАЧА

Краля на клея вече спечели 11-а купа от “Мастърс”-а в Монте Карло и АТР500 в Барселона, както и осми трофей от “Мастърс”-а в Рим. Тийм загуби финала в Мадрид от Александър Зверев, но иначе е единственият с две победи на клей над Надал през последните два сезона - в Рим миналата година и в испанската столица тази. Това е първи финал в Париж за австриеца, който през последните три кампании неизменно беше на полуфиналите.

Appearing in his third Roland-Garros semifinal, @ThiemDomi had to face the task of giant-killing Marco Cecchinato.



In a tough three sets, the Austrian fought off the pressure to reach his first Grand Slam final.#RG18 pic.twitter.com/w7hNhZJQhd — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

Надал преодоля съпротивата на Хуан Мартин дел Потро в три сета, за да стигне битката за трофея, но в първата част срещу аржентинеца трябваше да спасява шест точки за пробив. Тийм елиминира сензацията на турнира Марко Чекинато със 7:5, 7:6(10), 6:1, а преди това бе изхвърлил Зверев. Надал пък загуби сет в четвъртфиналния си дуел с Диего Шварцман и не можа да подобри рекорда на Бьорн Борг от поредни спечелени сетове.

"Of course there is pressure especially in Grand Slam finals, because I went a very long way now and I don't want to lose the finals; otherwise, it's not a very nice feeling."@ThiemDomi aiming for that winning feeling today. #RG18 pic.twitter.com/aiG0UDSXCL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

Краля на клея има 85 победи и 2 загуби в “Ролан Гарос” - от Робин Сьодерлинг на осминафиналите през 2009-а и от Новак Джокович на четвъртфиналите през 2015-а.

Last practice before #RG18 final for @RafaelNadal !

Dernier entraînement ce matin pour Rafael Nadal ! En route pour la finale ! #RG18 pic.twitter.com/Wpnhjsccpk — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018