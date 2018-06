Тенис Чехкини спечелиха титлата на двойки в "Ролан Гарос" 10 юни 2018 | 14:16 0 0 0 0 0



Congratulations to our newly crowned women's doubles champions, Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova! #RG18 pic.twitter.com/xZ2goI9B3X — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018

За Крейчикова и Синякова това е първа титла от Големия шлем на двойки. Чехкините направиха четири пробива в мача. Те взеха четири поредни гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част имаха аванс от 5:3 и с нов пробив приключиха мача. Roland Garros title for @K_Siniakova and @B_Krejcikova. #FrenchOpen #RG 18 pic.twitter.com/mzv6i3FbHL — Ashish TV (@Ashish__TV) June 10, 2018

Японският дует поднесе изненадата в турнира, след като елиминира шампионките от Откритото първенство на Австралия и номер 1 в схемата Кристина Младенович (Франция) и Тимеа Бабош (Унгария) на четвъртфиналите със 7:6(4), 6:3. Ходзуми и Ниномия не успяха да стана първата японска двойка в историята с титла от Големия шлем. Поставените под номер 6 Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (Чехия) спечелиха титлата на двойки жени на Откритото първенство на Франция по тенис. На финала чехкините победиха Ери Ходзуми и Макото Ниномия (Япония) с 6:3, 6:3 за 65 минути.За Крейчикова и Синякова това е първа титла от Големия шлем на двойки. Чехкините направиха четири пробива в мача. Те взеха четири поредни гейма по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част имаха аванс от 5:3 и с нов пробив приключиха мача.Японският дует поднесе изненадата в турнира, след като елиминира шампионките от Откритото първенство на Австралия и номер 1 в схемата Кристина Младенович (Франция) и Тимеа Бабош (Унгария) на четвъртфиналите със 7:6(4), 6:3. Ходзуми и Ниномия не успяха да стана първата японска двойка в историята с титла от Големия шлем.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 225

1