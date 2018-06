Англия спечели турнира в Тулон за трети пореден път

Младежкият национален отбор на Англия до 21 г. спечели за трети пореден път престижния международен турнир в Тулон. На финала на състезанието те надвиха Мексико с 2:1.

L'Angleterre remporte le Tournoi Maurice 2018 pour la troisiéme fois d'affilée ! @England clinch the @TournoiToulon title for the third time in a row ! pic.twitter.com/X5yN4tXYv5