Бразилия се спаси срещу Иран след драма (видео)

#VNL. Set 1 Iran v Brazil. Iranian player #4 Mir Saeid Marouflakrani tricks the Brazilian defenders with a light touch to win the point for Iran#BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/BvTbnTgvoF — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

#VNL. Iran take second set with some great blocking and powerful ace by their #4 Mir Saeid Marouflakrani #BePartOfTheGame #Volleyball pic.twitter.com/dBvmphlb4G — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

#VNL. Set 3. What a defense?! @volei Brazil make 3 big blocks in the same play at the start of the third set!#Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/94IoniFVYW — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 9, 2018

Олимпийският волейболен отбор Бразилия се спаси от втора загуба в Лигата на нациите. "Селесао" надделя много трудно и драматично над Иран с 3:2 (25:17, 23:25, 25:19, 21:25, 15:13) във втория си мач от Група 11, игран вчера пред около 2000 зрители в Уфа (Русия).Така момчетата на Ренан Дал Зото имат 7 победи, 1 загуба и 20 точки. Иран пък е с 3 победи, 5 загуби и 9 точки. Днес (10 юни) в последния ден от турнира Бразилия излиза срещу Китай, който загуби от домакините от Русия с 0:3. "Персите" ще играят срещи "Сборная".Първата част на срещата мина изцяло под контрола на Бразилия, която я спечелиха с убедителното 25:17. "Персите", обаче, показаха характер във втория гейм и благодарение на капитана си и разпределител Мир Саейд Маруфлакрани го взеха с 25:23. Олимпийските шампиони отново показаха силната си игра в атака и дръпнаха в геймовете след 25:19. Иран реагира веднага и поведе с 16:8 в четвъртата част след серия от сервиси на Фархад Гаеми, за да вкарат мача в тайбрек след 25:21. С помощта на играта на Бруно Резенде и по-големия си опит Бразилия стигна до победата след 15:13 и 3:2.Най-полезен за Бразилия бе Дъглас Соуса с 22 точки (4 блока и 75% ефективност в атака), а Уолъс де Соуса добави още 18 точки (1 ас и 47% ефективност в атака) за победата. За иранците Сабер Каземи (4 блока и 38% ефективност в атака) и Фархад Гаеми (2 аса и 44% ефективност в атака) завършиха с 15 и 14 точки.