Бойни спортове Дейна Уайт: Следващият съперник на Нурмагомедов ще е Макгрегър (видео) 10 юни 2018 | 13:41 - Обновена 0 0 0 0 0



“Няма шанс мачът Хабиб Нурмагомедов - Конър Макгрегър да се проведе на турнира UFC в Москва. Сега ние ще видим, как ще се проведе това шоу и разработваме дългосрочна стратегия за работата ни Русия. Знам кой ще оглави този турнир, но още не мога да го обявя.

Кой ще следващият съперник на Хабиб Нурмагомедов? Конър Макгрегър”, разкри Дейна Уайт на пресконференцията след края на турнира UFC 225 в Чикаго.

You've heard @DanaWhite's story, now it's time to share YOURS!



Share your story and YOU could win a trip to our #UFC25Years event in November! https://t.co/1FWpVscZCo pic.twitter.com/ehzqN6fvv9 — UFC (@ufc) May 30, 2018 Президентът на UFC Дейна Уайт заяви, че следващият съперник на шампиона в лека категория Хабиб Нурмагомедов ще бъде бившия шампион Конър Макгрегър.Кой ще следващият съперник на Хабиб Нурмагомедов? Конър Макгрегър”, разкри Дейна Уайт на пресконференцията след края на турнира UFC 225 в Чикаго.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3323

1