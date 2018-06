Бойни спортове Терънс Крофорд детронира Джеф Хорн в 9 рунда (видео + снимки) 10 юни 2018 | 11:29 - Обновена 0 0 0 1 0 Терънс Крофорд (вече 33-0, 24 KO) спечели титлата в трета категория, след като победи шампиона на WBO Джеф Хорн (Вече 18-1-1, 12 KO) с технически нокаут в 9-тия рунд в MGM Grand в Лас Вегас.



Битката започва с атакуващи действия Хорн, който се опита да предизвика открит бой, но Крауфорд методично обстрелваше съперника си с удари от дистанция, както и работеше на контра-удари.

През втората половина на битката Крофорд започна да увеличава темпото, докато Хорн очевидно се умори.



В резултат на това в 9-тия рунд Хорн се оказа в нокдаун, Крауфорд се хвърли да довърши съперника си, което принуди рефера да спре битката.

Bud Crawford does it again. pic.twitter.com/wQFXldlQzA — Matt Schick (@ESPN_Schick) June 10, 2018

За Кроуфорд това бе 33 победа от 33 мача на профиринга. Хорн допусна своята първа загуба от 20 мача.

По този начин Крофорд завоюва титлата в още една теглова категория.



По-рано Терънс Крофорд бе световен шампион в леката и в първата полусредна категория.



