Мондиал 2018 Лео Меси и компания пристигнаха на руска земя 10 юни 2018 | 10:16 - Обновена 0 0 0 0 4



Аржентинците се приземиха на летището в град Жуковский, където няколко часа по-рано пристигнаха и протугалците с капитана Кристиано Роналдо. В групата на южноамериканците пък се отличаваше Лионел Меси, който получи аплодисменти от десетките привърженици, чакащи отбора на летището с шалове на Аржентина и първия отбор на нападателя - Нюелс Олд Бойс.

This time next week...



11:00 BST: vs

14:00 BST: vs

17:00 BST: vs

20:00 BST: vs



A feast of #WorldCup football #bbcworldcup pic.twitter.com/9Z0iPerJyw — Match of the Day (@BBCMOTD) June 9, 2018

Аржентинците, досущ като португалците, не говориха пред медиите. Вместо това те се отправиха директно към базата си.



Аржентина е в група "D" на световното първенство с отборите на Исландия (16-и юни, Москва), Хърватия (21-и юни, Нижний Новгород) и Нигерия (26-и юни, Санкт Петербург). Аржентинският национален отбор по футбол кацна на руска земя с делегация от около 60 човека, включително привърженици, съобщава агенция ТАСС.Аржентинците се приземиха на летището в град Жуковский, където няколко часа по-рано пристигнаха и протугалците с капитана Кристиано Роналдо. В групата на южноамериканците пък се отличаваше Лионел Меси, който получи аплодисменти от десетките привърженици, чакащи отбора на летището с шалове на Аржентина и първия отбор на нападателя - Нюелс Олд Бойс.Аржентинците, досущ като португалците, не говориха пред медиите. Вместо това те се отправиха директно към базата си.Аржентина е в група "D" на световното първенство с отборите на Исландия (16-и юни, Москва), Хърватия (21-и юни, Нижний Новгород) и Нигерия (26-и юни, Санкт Петербург).

Още по темата

0 0 0 0 4 Източник Sportal.bg Прочетена 2506 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1