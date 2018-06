Кървав спорт! Ромеро счупи от бой Уитъкър, но победата бе дадена на шампиона (видео + снимки)

Robert Whittaker has a chin.

Stanky leg alert#UFC225 pic.twitter.com/4YvJUGwOS9 — The 112 (@_THE112) June 10, 2018

#UFC225 The official scorecards for Robert Whittaker vs. Yoel Romero 2. pic.twitter.com/Tw1xQyrrj5 — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) June 10, 2018

Кубинецът Йоел Ромеро счупи от бой шампиона Робърт Уитъкър в средната категория в най-важния двубой на UFC 225, който се проведе в “Юнайтад Център” пред 20 000 зрители в Чикаго.41-годишният бивш борец, който не се справи с кантара вчера и бе лишен от възможността да се бие за шампионския пояс, но въпреки това реши да се бие, загуби първите 3 рунда, в които и двамата играха доста по-предпазливо, но кубинецът бе разкървавен.В 4-ата и 5-ата част Ромеро тръгна мощно в атака, разклати здраво и разкървави родения в Австралия, но състезаващ се за Нова Зеландия боец, и само шансът спаси Уитъкър от нокаут.Ромеро свали на два пъти шампиона на земята и много малко не му достигна, за да запише успех преди края на двубоя.В крайна сметка съдиите определиха Роберт Уитакър за победител в този двубой с не единодушно решение - 48:47, 47:48, 48:47.“Още в първия рwнд счупих ръката си и до края на срещата ми бу много тежко. Толкова много удари, които получих днес от Ромеро, не съм получавал в цялата си кариера до сега, но справедливо спечелих”, заяви Уитъкър веднага след мача.“Аз спечелих. Не знам защо съдиите не го видяха. Благодаря на всички за подкрепата”, лаконичен бе Ромеро още в октагона, след като разбра, че не е победител.