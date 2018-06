Волейбол България - Полша 1:2! Гледайте мача ТУК! 10 юни 2018 | 06:47 - Обновена 0 0 0 1 6



Селекционерът на България Пламен Константинов пусна в стартовата шестица младия Алекс Грозданов, а за първи път като либеро за България в официален мач започна и либерото Петър Каракашев. Братята Николай Пенчев и Розалин Пенчев пък бяха двамата посрещачи в състава на България.

Bulgaria - Poland in #VNL Osaka:

Super save here by @PolskaSiatkowka libero @pawelzati sends the ball in play for a Bartosz Bednorz swing! #BePartOfTheGame#Volleyball pic.twitter.com/1expdtlK9d — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018

Двубоят започна равностойно и равенството се запази до 4:4. Полша поведе с 3 точки при първото техническо прекъсване - 8:5. Поляците успяха да задържат превеса в играта поведоха с 14:12. Ас на Пьотър Новаковски и контраатака на Давид Конарски дадоха преднина на световните шампион от 2014 година от 4 точки при второто техническо прекъсване от 16:12. Националите намалиха разликата до 8:20. Николай Учиков би сервис в аут - 18:21. Атака на Светослав Гоцев намали разликата до 19:21. Без много усилия Полша затвори първия гейм с 25:21. Витал Хейнен също направи промени в състава на Полша. Давид Конарски стартира като диагонал заедно с най-добрия разпределител на "Дружина полска" Фабиан Джизга.

Боян Йорданов се появи в игра за България в началото на втората част. Супер Бобо замени Николай Пенчев. България поведе с 2:0 в началото на втория гейм след успешна атака на Боян Йорданов. Ас на Николай Пенчев и 3:0 за България. Двойна полска блокада спря атаката по диагонала от зона 4 на Розалин Пенчев. Бартош Беднож изравни резултата - 3:3. Страхотна атака на Розалин Пенчев по диагонала от зона 4 със скорост 113,2 км в час изведе България напред при 5:3. мощна атака по блокадата от зона 2 за Боян Йорданов и 6:3. България успя да поведе с 8:6 при първото техническо прекъсване след страхотна единична блокада на Светослав Гоцев. Полша съумя да изравни при 9:9 след атака на Давид Конарски по диагонала от зона 2. Единичен блок на Давид Конарски срещу атака на Боян Йорданов и 9:10. При следващата атака Боян Йорданов се справи с блокадата на Давид Конарски и България изравни при 10:10. Поляците успяха да поведат с 2 точки при второто техническо прекъсване - 16:14. Възпитаниците на Пламен Константинов вдигнаха оборотите и резултатът не закъсня. България поведе с 19:17 след дълго разиграване и мощна атака на Николай Пенчев от зона 4 по правата. Витал Хейнен взе второто си прекъсване в гейма. Давид Конарски успя да намали след атака по блокадата от зона 4 - 18:19. Бартош Кволек прати топката в мрежата след изпълнение на начален удар - 20:18. Ас на Валентин Братоев 22:19. Единичен блок на Пьотър Новаковски доближи световните шампиони на точка от България 21:22. Пламен Константинов взе прекъсване. Розалин Пенчев успя да отиграе трудна точка от зона 2 за 23:22. Сервис в мрежата на Боян Йорданов - 22:23. Артур Шалпук атакува в аут и България стигна до гембол при 24:22. Полска блокада спря атаката на Николай Пенчев - 24:23. Пламен Константинов взе второто си прекъсване в гейма за България. Полша спаси два геймбола след атака по правата от зона 2 на Давид Конарски - 24:24. Страхотно отиграване на Николай Пенчев изведе България до геймбол №3 за България при 25:24. Страхотен блок на Николай Пенчев и България спечели втората част с 26:24. #VNL Osaka:

Poland @PolskaSiatkowka setter Fabian Drzyzga needs no hitters in this play as he swipes the ball across to score against Bulgaria #BePartOfTheGame#Volleyball pic.twitter.com/wIvuhdqLmQ — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018 Блокаут на Боян Йорданов и 1:1 в началото на третия гейм. Равенството се запази до 6:6 след бърза атака на Алекс Грозданов в центъра. Полша поведе с 8:7 при първото техническо прекъсване. Бомбена атака на Розалин Пенчев намали разликата до 9:10. Давид Конарски отново даде аванс от 2 точки за Полша при 11:9. Светослав Гоцев отигра успешна атака в центъра - 10:11. Нова мощна атака на Давид Конарски по правата донесе 12:10. Полша поведе с 14:10 и това принуди Пламен Константинов да вземе прекъсване за България. Единичен блок на Светослав Гоцев и 11:14. Гоцев би сервис в аут - 11:15. Полша стигна до 5 точки аванс при второто техническо прекъсване след атака на Бартош Кволек - 16:11. Успешна атака на Алекс Грозданов намали разликата до 13:17. Розалин Пенчев намали до 14:18. Давид Конарски атакува в аут - 15:18. При 15:20 Пламен Константинов взе прекъсване за България. Единична блокада на Дамиан Шулц спря атака на Розалин Пенчев - 15:21. Страхотна атака на Боян Йорданов, но българският диагонал докосна и мрежата - 15:22. Блокаут на Боян Йорданов - 16:22. Ас на Супер Бобо съкраати разликата до 17:21. Световните шампиони успяха да затворят третата част с 25:18.

Bulgaria - Poland in Osaka: @BVF_Volleyball aim to keep the ball alive, until this...#VNL is #Volleyball#BePartOfTheGame pic.twitter.com/mSMNFyeQlx — Volleyball World (@FIVBVolleyball) June 10, 2018



БЪЛГАРИЯ - ПОЛША 1:2 (21:25, 26:24, 18:25)

БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов, Николай Учиков, Николай Пенчев, Розалин Пенчев, Светослав Гоцев, Алекс Грозданов - Петър Каракашев-либеро

БЪЛГАРИЯ: Георги Сеганов, Николай Учиков, Николай Пенчев, Розалин Пенчев, Светослав Гоцев, Алекс Грозданов - Петър Каракашев-либеро

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ПОЛША: Фабиан Джизга, Давид Конарски, Бартош Кволек, Бартош Беднож, Пьотър Новаковски, Бартоломей Лемански - Павел Заторски-либеро

Старши треньор: ВИТАЛ ХЕЙНЕН.



ГЛЕДАЙТЕ мача БЪЛГАРИЯ - ПОЛША онлайн във фейсбука на MAX SPORT 1 - ТУК!!!

Волейболистите от националния отбор на България играят срещу световните шампиони от Полша в третия мач от турнира от Лигата на нациите в Осака (Япония).

