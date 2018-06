Пилот от MotoGP бе уволнен след повторно каране в нетрезво състояние

Бившият мотоциклетист на кралския клас Ектор Барбера бе уволнен от своя отбор "Понс" в междинния Moto2 клас ден след като бе хванат да шофира в нетрезво състояние във Валенсия. Тестът на 31-годишния пилот е показал 0.67 промила алкохол, което надвишава позволените 0.25. Барбера е осъден на 22 дни обществено полезен труд, а неговата шофьорска книжка е отнета за година.

Hector Barbera will be in court in Valencia on Friday for drink driving. Second time in six years that he's been caught over the limit, plus another arrest for driving while his licence was suspended.